На Донбассе боевики стреляли из запрещенных минометов, пострадал боец ООС

Фото: ситуация на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня

На Донбассе 6 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов противника один украинский военный получил боевое травмирование.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Боевики применили запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Наши воины немедленно реагировали на все возможные угрозы со стороны захватчиков, заставляя их прекратить агрессивные действия", - отметили в штабе ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь около Новгородского, Зайцево, Южного и Хутора Вольного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреливали позиции ООС неподалеку от Верхнеторецкого и Старогнатовки.

От начала текущих суток вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики вели огонь на подступах к Новотошковскому.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" обстрелы велись возле Старогнатовки и Водяного.

По имеющейся информации, за текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Напомним, 5 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе.

По данным украинской разведки на прошлой неделе с 29 июня по 5 июля было ликвидировано 13 боевиков, еще 15 человек получили ранения.

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Автор: Надежда Собенко