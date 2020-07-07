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Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами, - розвідка

Новини » Надзвичайні події     Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:11
Росія перекинула на Донбас 20 вантажівок з боєприпасами, - розвідка
Фото: бойовики "ЛДНР"
Автор: Максим Зайченко

Мова йде про постачання озброєння, боєприпасів та іншого

За інформацією української розвідки, Росія продовжує підтримувати окупаційні війська на окупованій території Донецької та Луганської областей. Мова йде про постачання озброєння, боєприпасів, пально-мастильних матеріалів та іншого військового майна.

Про це повідомляє прес-центр Міністерства оборони.

Зокрема, з 15 червня у частині 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійський корпус ЗС РФ доставив близько 4500 літрів пального і понад 20 вантажних автомобілів боєприпасів і майна військового призначення.

"Крім того, окремими колонами була переміщена броньована техніка, відновлена на ремонтних заводах російського військово-промислового комплексу", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна раніше писало, що Росія розмістила поблизу кордону з Україною готові до наступу війська.

Нагадаємо, на Донбасі за останню добу збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один український військовий отримав бойове поранення.

Як раніше заявляв глава Міністерства реінтеграції Олексій Резніков, Росія готова "зблизити позиції" на переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі, а Україна впевнена, що в Мінську можна досягти компромісів у різних питаннях.

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