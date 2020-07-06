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Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу, - Резников

Новости » Политика     06.07.2020 - 08:15
Россия готова пойти на уступки в переговорах по Донбассу, - Резников
Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)

Украинская сторона ожидает ротации российских переговорщиков

Россия готова "сблизить позиции" на переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе. Украина уверена, что в Минске можно достичь компромиссов в разных вопросах.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в комментарии изданию "Новости Донбасса".

По словам министра, "компромиссы могут быть подточены" по ряду позиций: вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых пунктов пропуска на линии разграничения, открытию пропуска в Донецкой области, который снова закрыт со стороны боевиков.

"Я более оптимистично смотрю на эти вещи. Да, это сложно, но точно другая тональность, другая риторика. Есть демонстрируемое представителями Российской Федерации желание найти возможность все-таки сблизить позиции", - сказал он.

При этом министр надеется, что будет ротация российских переговорщиков в Минской контактной группе.

Напомним, ранее немецкое издание Spiegel писало, что Кремль во время переговоров политических советников потребует от Киева до 6 июля представить законопроект о закреплении особого статуса Донбасса в Конституции.

Как ранее заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, особый статус оккупированного Донбасса возможно закрепить, но без права накладывать вето на любые общенациональные решения.

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Автор: Артур Родивилов

Теги Новости Украины Донбассминские соглашения
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