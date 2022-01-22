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Россия перебросила в Беларусь многоцелевые истребители Су-35С

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Москва, Суббота 22 января 2022 19:38
Россия перебросила в Беларусь многоцелевые истребители Су-35С Фото: Россия направила в Беларусь истребители Су-35С (commons wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российская Федерация направила многоцелевые истребители Су-35С в Беларусь. Экипажи примут участие в "учениях", которые пройдут в феврале.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское Министерство обороны.

Отмечается, что в Беларусь перебрасываются истребители из Восточного военного округа. Экипажи боевых самолетов отработают несколько задач. Среди них - полеты на максимальную дальность и посадка на белорусские аэродромы.

В Минобороны РФ добавили, что на первом этапе "учений", который пройдет до 9 февраля, на территории Беларуси будут созданы группировки войск. Также планируется организация охраны и обороны важных государственных, военных объектов и воздушного пространства.

Второй этап пройдет с10 по 20 февраля. В его рамках планируется отработать отражение внешнего нападения, противодействие терроризму и защиту интересов "Союзного государства".

Напомним, ранее Россия направила два дивизиона ракетных комплексов С-400 в Беларусь, которые базируются на Дальнем Востоке.

Отметим, в Госдепартаменте США заявили, что Россия может использовать переброску военных в Беларусь для вторжения в Украину.

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