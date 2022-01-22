ru ua
Сб, 22 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росія перекинула в Білорусь багатоцільові винищувачі Су-35С

Новость на русском →
Москва, Субота 22 січня 2022 19:38
Росія перекинула в Білорусь багатоцільові винищувачі Су-35С Фото: Росія направила в Білорусь винищувачі Су-35С (commons wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російська Федерація направила багатоцільові винищувачі Су-35С В Білорусь. Екіпажі візьмуть участь у "навчаннях", які пройдуть у лютому.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське Міністерство оборони.

Відзначається, що в Білорусь перекидаються винищувачі зі Східного військового округу. Екіпажі бойових літаків відпрацюють кілька завдань. Серед них - польоти на максимальну дальність і посадка на білоруські аеродроми.

У Міноборони РФ додали, що на першому етапі "навчань", який пройде до 9 лютого, на території Білорусі будуть створені угруповання військ. Також планується організація охорони і оборони важливих державних, військових об'єктів і повітряного простору.

Другий етап пройде з10 по 20 лютого. У його рамках планується відпрацювати відбиття зовнішнього нападу, протидію тероризму та захист інтересів "Союзної держави".

Нагадаємо, раніше Росія направила два дивізіони ракетних комплексів С-400 до Білорусі, які базуються на Далекому Сході.

Відзначимо, в Держдепартаменті США заявили, що Росія може використовувати перекидання військових до Білорусі для вторгнення в Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь
NEWS
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
Якщо розхитати Україну нагнітанням паніки, то Путіну і не доведеться нападати, - Кулеба
DAILY
Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Війна дипломатів. Як пройшла зустріч Блінкена і Лаврова і що буде далі