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Россия перебрасывает войска из Грузии в Украину, - Пентагон

Фото: Российские войска в Грузии (Associated press)
Автор: RBC.UA

В Пентагоне заявили, что Россия начала переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления. Однако точное количество представитель оборонного ведомства не назвал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В интервью CNN высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что Россия начал переброску войск из Грузии в Украину в качестве подкрепления.

"США видели перемещение некоторого количества войск из Грузии", - сказал журналистам представитель оборонного ведомства, добавив, что Пентагон не может назвать количество войск, которые перебрасывает Москва.

Российские войска были размещены в Грузии после того, как Россия вторглась в страну в 2008 году.

Отметим, что за украинские воины на Востоке уничтожили больше 100 оккупантов.

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