RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росія перекидає війська з Грузії в Україну, - Пентагон

Фото: Російські війська в Грузії (Associated press)
Автор: RBC.UA

У Пентагоні заявили, що Росія почала перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення. Однак точну кількість представник оборонного відомства не назвав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

В інтерв'ю CNN високопоставлений представник Пентагону повідомив, що Росія почав перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення.

"США бачили переміщення деякої кількості військ з Грузії", - сказав журналістам представник оборонного відомства, додавши, що Пентагон не може назвати кількість військ, які перекидає Москва.

Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.

Зазначимо, що за українські воїни на Сході знищили більше 100 окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ