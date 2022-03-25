Росія перекидає війська з Грузії в Україну, - Пентагон

У Пентагоні заявили, що Росія почала перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення. Однак точну кількість представник оборонного відомства не назвав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

В інтерв'ю CNN високопоставлений представник Пентагону повідомив, що Росія почав перекидання військ з Грузії в Україну в якості підкріплення.

"США бачили переміщення деякої кількості військ з Грузії", - сказав журналістам представник оборонного відомства, додавши, що Пентагон не може назвати кількість військ, які перекидає Москва.

Російські війська були розміщені в Грузії після того, як Росія вторглася в країну в 2008 році.