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Росія перекидає військові вертольоти до українських кордонів, - NYT

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Вівторок 11 січня 2022 12:37
Росія перекидає військові вертольоти до українських кордонів, - NYT Фото: російські вертольоти перекидають до кордонів України (wikipedia by Jeff Viano)
Автор: Юлія Бойко

Російська Федерація почала перекидання військових вертольотів до українських кордонів. Це може свідчити про те, що Москва продовжує підготовку до масштабного вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Повідомляється, що офіційні особи США говорять про початок перекидання військових вертольотів. За їхніми словами, стягування російських військ сповільнилося, але біля українських кордонів ще залишаються близько 100 000 військових.

Видання зазначає, що стягування ударної авіації, бойових і транспортних вертольотів, а також штурмових винищувачів може стати вирішальною перевагою Росії, якщо керівництво країни вирішить вторгнутися до України.

У той же час високопоставлені представники Адміністрації президента США підкреслюють, що можливий наступ може бути відкладено до лютого, якщо вдарять сильні морози. Оскільки саме по замерзлій землі легше перекидати важку техніку.

Також за даними NYT, з 27 грудня над Україною регулярно літають ВПС США на літаках RC-135 Rivet Joint для радіоелектронного прослуховування. Ці літаки дозволяють прослуховувати повідомлення російських командирів.

Нагадаємо, раніше постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, Вашингтон бачить у діях Росії намір напасти на Україну.

До цього NYT опублікувала нову карту скупчення російських військ навколо України.

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