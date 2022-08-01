UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия перебрасывает большое количество войск на юг: в ГУР рассказали подробности

Фото: Россия перебрасывает большое количество войск на юг (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Россия перебрасывает большое количество войск на юг Украины. В частности, для боевых действий против Вооруженных сил Украины РФ планирует задействовать тактические группы воздушно-десантных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Украины.

"Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма. В дальнейшем их планируется применить на юге нашего государства для ведения боевых действий против вооруженных сил Украины", - рассказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Guardian.

По его словам, Россия две недели назад вывела из Донецкой области тактические группы воздушно-десантных войск и перебросила их в оккупированный Херсон. Также РФ перебрасывает войска из Восточного военного округа, которые использовались для атаки на Славянск.

Кроме того, Скибицкий отметил, что если бы Россия выиграла битву на юге и востоке Украины, она продолжила бы новые наступательные операции, чтобы захватить больше территории Украины, используя подразделения, которые сейчас формируются в России.

Представитель ГУР МО Украины добавил, что кроме дополнительного оружия, Украине нужна помощь в подготовке войск за границей.

Напомним, вчера украинская авиация атаковала оборонительные позиции россиян в районах нескольких сел Херсонской области.

Также сообщалось, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХерсонРоссийская Федерация