Росія перекидає велику кількість військ на південь: у ГУР розповіли подробиці

"Росія перекидає велику кількість військ на територію окупованого Криму. Надалі їх планується застосувати на півдні нашої держави для ведення бойових дій проти Збройних сил України", - розповів представник ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Guardian.

За його словами, Росія два тижні тому вивела з Донецької області тактичні групи повітряно-десантних військ і перекинула їх в окупований Херсон. Також РФ перекидає війська зі Східного військового округу, які використовувалися для атаки на Слов'янськ.

Крім того, Скібіцький зазначив, що якби Росія виграла битву на півдні і сході України, вона продовжила б нові наступальні операції, щоб захопити більше території України, використовуючи підрозділи, які зараз формуються в Росії.

Представник ГУР МО України додав, що крім додаткової зброї, Україні потрібна допомога в підготовці військ за кордоном.