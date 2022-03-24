Россия перебрасывает в Беларусь и Крым вооружение и технику для наступления на Киев, - ВСУ

Россия не покидает планов окружить и захватить столицу Украины. Для этого вооружение и военная техника перебрасывается в Беларусь и на территорию оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"Вместе с тем, российское военное руководство осуществляет переброску на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружения и военной техники из военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для окружения города Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в порту Бердянска (Запорожская область) был уничтожен российский десантный корабль "Орск".
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