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Росія перекидає в Білорусь та Крим озброєння і техніку для наступу на Київ, - ЗСУ

Фото: Росія перекидає війська в Білорусь та Крим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія не покидає планів оточити та захопити столицю України. Для цього озброєння та військова техніка перекидається в Білорусь та на територію окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Разом з тим, російське військове керівництво здійснює перекидання на територію білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військової техніки з військових округів. Мета - здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в порту Бердянська (Запорізька область) був знищений російський десантний корабель "Орськ".

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