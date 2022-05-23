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Россия отзывает заявку на Expo 2030. На выставку претендует Одесса

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Москва, Понедельник 23 мая 2022 14:57
Россия отзывает заявку на Expo 2030. На выставку претендует Одесса Фото: премьер-министр России Михаил Мишустин (kremlin ru)
Автор: Сергей Новиков

Российская Федерация отзывает заявку Москвы на проведение Всемирной выставки Expo 2030. На ее проведение претендует украинская Одесса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра России Михаила Мишустина.

"С учетом принятых в последнее время Международным бюро выставок решений, не приходится говорить о честной состязательной кампании по выбору места проведения Всемирной универсальной выставки Expo 2030", - сказал он.

Отметим, в декабре 2021 года стало известно, что впервые за 170 лет Украина претендует на проведение Expo 2030 в Одессе.

Украина претендует на Expo 2030

В конце прошлого года команда правительства Украины презентовала международному жюри концепцию Expo 2030. Кроме Одессы, на проведение выставки претендуют Рим (Италия), Эр-Рияд (Саудовская Аравия) и Пусан (Южная Корея).

На Всемирной выставке страны-участницы демонстрируют свои достижения в инновациях, технологических разработках, презентуют свою культуру, традиции и предлагают свое видение будущего. В свое время для такой выставки возвели Эйфелеву башню в Париже.

Как правило, Expo собирает много гостей и туристов, поскольку проходит всего раз в пять лет. Конкурс городов, которые хотят принимать выставку, начинается почти за 10 лет до даты, чтобы победитель успел подготовиться. О том, какой город примет выставку в 2030, станет известно в конце следующего года.

Украина рассматривает Expo 2030 как возможность привлечь дополнительные инвестиции, прорекламировать себя на международных рынках, принять миллионы туристов и получить мощный импульс к развитию.

Напомним, предыдущая выставка Expo 2020 прошла в Дубае (ОАЭ). Но из-за пандемии коронавируса была проведена в 2021 году.

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