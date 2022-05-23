Росія відкликає заявку на Expo 2030. На виставку претендує Одеса

Російська Федерація відкликає заявку Москви на проведення Всесвітньої виставки Expo 2030. На її проведення претендує українська Одеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна.

"З урахуванням прийнятих останнім часом Міжнародним бюро виставок рішень, не доводиться говорити про чесну змагальну кампанію з вибору місця проведення Всесвітньої універсальної виставки Expo 2030", - сказав він.

Відзначимо, в грудні 2021 року стало відомо, що вперше за 170 років Україна претендує на проведення Expo 2030 в Одесі.

Україна претендує на Expo 2030

Наприкінці минулого року команда уряду України презентувала міжнародному журі концепцію Expo 2030. Крім Одеси, на проведення виставки претендують Рим (Італія), Ер-Ріяд (Саудівська Аравія) і Пусан (Південна Корея).

На Всесвітній виставці країни-учасниці демонструють свої досягнення в інноваціях, технологічних розробках, презентують свою культуру, традиції та пропонують своє бачення майбутнього. Свого часу для такої виставки звели Ейфелеву вежу в Парижі.

Як правило, Expo збирає багато гостей і туристів, оскільки проходить лише раз на п'ять років. Конкурс міст, які хочуть приймати виставку, починається майже за 10 років до дати, щоб переможець встиг підготуватися. Про те, яке місто прийме виставку в 2030, стане відомо в кінці наступного року.

Україна розглядає Expo 2030 як можливість залучити додаткові інвестиції, прорекламувати себе на міжнародних ринках, прийняти мільйони туристів і отримати потужний імпульс до розвитку.