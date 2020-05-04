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Всемирная выставка в Дубае перенесена на год

Новости » Коронавирус     04.05.2020 - 14:50
Всемирная выставка в Дубае перенесена на год
Иллюстративное фото (expo2020dubai.com)

Expo-2020 переносится из-за пандемии коронавируса

Проведение Всемирной выставки Expo-2020 в Дубае (ОАЭ) из-за пандемии коронавируса перенесено на год. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов Expo-2020.

Сообщается, что решение о переносе поддержали две трети стран участниц Международного бюро выставок (BIE).

"Глобальное мега-событие теперь пройдет с 1 октября 2021 года по 31 марта 2022 года. Эта задержка позволит всем участникам безопасно ориентироваться в борьбе с COVID-19 и позволяет World Expo сосредоточиться на коллективном стремлении к новому мышлению, чтобы найти решения для некоторых из самых больших проблем нашего времени", - говорится в сообщении.

При этом Expo-2020 Dubai сохранит название на следующий год. Ожидается, что первая в регионе Ближнего Востока, Африки и Южной Азии Всемирная выставка примет участников из 192 стран мира.

Напомним, ранее стало известно, что чемпионат мира по водным видам спорта перенесен из-за коронавируса. Ожидается, что соревнования пройдут в период с 13 по 29 мая 2022 года.

До этого сообщалось, что летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы перенесена на неопределенное время из-за пандемии.

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