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Росія відводить війська від українського кордону: Чорноморський флот повернув на бази кораблі

Новость на русском → Москва, П'ятниця 23 квітня 2021 15:53
Росія відводить війська від українського кордону: Чорноморський флот повернув на бази кораблі Фото: Росія повернула кораблі в бази (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасія Рокитна

Російські кораблі після навчань у Чорному морі повертаються на базу в Севастополь. Росія відводить війська від українського кордону.

Про це повідомляє агентство "РИА Новости".

Повідомляється, що понад 20 бойових кораблів ЧФ РФ повернулися на базу після масштабних навчань у Криму.

Зазначимо, Росія заявила, що сьогодні почала відведення військ від українських кордонів. З'єднання ВДВ також приступили до перекидання з Криму - вони доберуться в пункти базування літаками військово-транспортної авіації та залізничним транспортом.

Після навчань Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт занурена техніка і озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ПВО.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував зустрітися Володимиру Путіну, але на Донбасі. Російський президент заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві. Український лідер поки не дав відповідь, чи згоден він.

Зазначимо, у Путіна заявили, що відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що нібито вважає необхідним для своєї армії.

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