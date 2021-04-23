Росія відводить війська від українського кордону: Чорноморський флот повернув на бази кораблі

Російські кораблі після навчань у Чорному морі повертаються на базу в Севастополь. Росія відводить війська від українського кордону .

Повідомляється, що понад 20 бойових кораблів ЧФ РФ повернулися на базу після масштабних навчань у Криму.

Зазначимо, Росія заявила, що сьогодні почала відведення військ від українських кордонів. З'єднання ВДВ також приступили до перекидання з Криму - вони доберуться в пункти базування літаками військово-транспортної авіації та залізничним транспортом.

Після навчань Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт занурена техніка і озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ПВО.