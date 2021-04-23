Росія відводить війська від українського кордону: Чорноморський флот повернув на бази кораблі
Російські кораблі після навчань у Чорному морі повертаються на базу в Севастополь. Росія відводить війська від українського кордону.
Повідомляється, що понад 20 бойових кораблів ЧФ РФ повернулися на базу після масштабних навчань у Криму.
Зазначимо, Росія заявила, що сьогодні почала відведення військ від українських кордонів. З'єднання ВДВ також приступили до перекидання з Криму - вони доберуться в пункти базування літаками військово-транспортної авіації та залізничним транспортом.
Після навчань Крим також залишають війська хімзахисту Південного військового округу, в залізничний транспорт занурена техніка і озброєння бригади управління загальновійськового об'єднання ПВО.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував зустрітися Володимиру Путіну, але на Донбасі. Російський президент заявив, що готовий прийняти Зеленського в Москві. Український лідер поки не дав відповідь, чи згоден він.
Зазначимо, у Путіна заявили, що відведення російський військ від кордонів України не є питанням відносин Росії і США. Москва робить те, що нібито вважає необхідним для своєї армії.