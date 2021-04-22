UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия отводит войска от границ Украины в пункты постоянной дислокации

Автор: РБК-Украина

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что принял решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах. По его словам, "все поставленные цели достигнуты".

Об этом сообщает ТАСС.

Он назвал переброс большой части российских войск на южные рубежи РФ "внезапной проверкой".

"Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

Глава Минобороны РФ поручил генеральному штабу, командующим войсками военных округов и воздушно-десантных войск спланировать и приступить с 23 апреля к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

Ранее Шойгу объяснил усиление войск на юге страны попыткой Североатлантического альянса "противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья".

Также Шойгу заявлял, что в России началась контрольная проверка боеготовности армии. Учения проводятся на территории всех военных округов.

Отметим, в последнее время наблюдается стягивание российской армии к украинским границам. Сообщалось, что Россия стянула к украинским границам около 150 тысяч военных. Это является самой большой группировкой, которую когда-либо развертывала РФ возле украинской границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Российская ФедерациявойскаСергей Шойгу
Читайте также
Войны не будет, ее не должно быть, - Резников
Резников ответил Кремлю, почему Сребреница не повторится на Донбассе
Прогноз погоды