Росія відводить війська від кордонів України в пункти постійної дислокації

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що прийняв рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах. За його словами, "всі поставлені цілі досягнуті".

Про це повідомляє ТАСС .

Він назвав перекидання великої частини російських військ на південні рубежі РФ "раптовою перевіркою".

"Війська продемонстрували здатність забезпечити надійну оборону країни. У зв'язку з цим мною прийнято рішення завершити перевірочні заходи в Південному і Західному військових округах", - сказав Шойгу.

Глава Міноборони РФ доручив генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантних військ спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації.