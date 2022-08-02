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Россия отводит войска на Донбассе и, возможно, прекращает наступление на Славянск, - ISW

Фото: российские войска уходят из севера Донецкой области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Войска РФ продолжают перебрасывать войска из северной части Донецкой области для поддержки оборонительных позиций на юге Украины и, возможно, пока приостанавливают Славянскую кампанию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW.

Представитель ГУР Украины Вадим Скибицкий заявил, что две недели назад российские войска вывели тактические группы ВДВ из Донецкой области и передислоцировали их на оккупированные территории Херсонской области.

Оккупанты также передислоцируют подразделения Восточного военного округа, действующие в Славянске, на юг Украины и перебрасывают большое количество войск в Крым для подготовки к защите оккупированных Херсонской и Запорожской областей от контрнаступлений ВСУ.

Министерство обороны Великобритании также отметило, что войска РФ, вероятно, определили Запорожскую область как уязвимый фронт, нуждающийся в усилении.

Напомним, украинские военные за минувшие сутки ликвидировали еще 200 россиян. Всего с начала полномасштабного вторжения армия страны-агрессора потеряла уже около 41 тысячи своих военных.

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