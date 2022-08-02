Росія відводить війська на Донбасі і, можливо, припиняє наступ на Слов'янськ, - ISW

Війська РФ продовжують перекидати війська з північної частини Донецької області для підтримки оборонних позицій на півдні України і, можливо, поки призупиняють Слов'янську кампанію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ISW .

Представник ГУР України Вадим Скібіцький заявив, що два тижні тому російські війська вивели тактичні групи ВДВ з Донецької області і передислокували їх на окуповані території Херсонської області.

Окупанти також передислокують підрозділи Східного військового округу, що діють у Слов'янську, на південь України та перекидають велику кількість військ до Криму для підготовки до захисту окупованих Херсонської та Запорізької областей від контрнаступів ЗСУ.

Міністерство оборони Великобританії також відзначило, що війська РФ, ймовірно, визначили Запорізьку область як вразливий фронт, який потребує посилення.