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Россия отвергает условия США в вопросе переговоров с Украиной, - Совфед

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Москва, Понедельник 16 мая 2022 01:06
Россия отвергает условия США в вопросе переговоров с Украиной, - Совфед Фото: первый замглавы международного комитета Совфеда РФ Владимир Джабаров (council.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров заявил, что ни одно из выдвинутых США условий для проведения переговоров России и Украины неприемлемо. Среди них прекращение военных действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА "Новости".

"Ни одно из предлагаемых американцами условий для России неприемлемо", - заявил Джабаров.

До этого посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов утверждал, что Вашингтон якобы подталкивает Москву к переговорам с Украиной на условиях капитуляции.

Дипломат озвучил три условия якобы выдвинутых США: прекращение военных действий в рамках "спецоперации" РФ в Украине, отведение российских войск за линию до 24 февраля 2022 года и "покаяние за содеянное".

Отметим, накануне российский посол заявил, что "капитуляции не будет, никогда не будет", а все поставленные президентов РФ Владимиром Путиным задачи будут выполнены в Украине.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал рецепт победы над Россией уже в 2022 году. По его словам, для этого нужны нефтяное эмбарго, а также поставки танков, самолетов и артиллерии для Украины.

Бывший командующий силами США в Европе Бен Ходже считает, что Российская Федерация рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины. Соответствующий вывод можно сделать из заявлений российского дипломата о том, что капитуляции Москвы не будет.

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