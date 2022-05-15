Россия рассматривает возможность капитуляции, - Ходжес
Российская Федерация рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины. Соответствующий вывод можно сделать из заявлений российского дипломата о том, что капитуляции Москвы не будет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса.
В частности, он ответил на твит бывшего российского депутата Ильи Пономаренко о том, что российской посол в США исключил возможность капитуляции в Украине.
"Это означает, что они на самом деле признают, что есть такая реальная возможность", - отметил Ходжес.
Отметим, накануне российский посол Анатолий Антонов заявил, что "капитуляции не будет, никогда не будет", а все поставленные президентов РФ Владимиром Путиным задачи будут выполнены в Украине.
Напомним, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал рецепт победы над Россией уже в 2022 году. По его словам, для этого нужны нефтяное эмбарго, а также поставки танков, самолетов и артиллерии для Украины.
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