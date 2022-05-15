Россия рассматривает возможность капитуляции, - Ходжес

Российская Федерация рассматривает возможность капитуляции в войне против Украины. Соответствующий вывод можно сделать из заявлений российского дипломата о том, что капитуляции Москвы не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса.

В частности, он ответил на твит бывшего российского депутата Ильи Пономаренко о том, что российской посол в США исключил возможность капитуляции в Украине. "Это означает, что они на самом деле признают, что есть такая реальная возможность", - отметил Ходжес.