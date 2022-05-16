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Росія відкидає умови США в питанні переговорів з Україною, - Совфед

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Москва, Понеділок 16 травня 2022 01:06
Росія відкидає умови США в питанні переговорів з Україною, - Совфед Фото: перший заступник голови Міжнародного комітету Ради Федерації РФ Володимир Джабаров (council.gov.ru)
Автор: Артур Родивилов

Перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що жодна з висунутих США умов для проведення переговорів Росії і України неприйнятна. Серед них припинення військових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РІА "Новости".

"Жодна з пропонованих американцями умов для Росії неприйнятна", - заявив Джабаров.

До цього посол Російської Федерації в США Анатолій Антонов стверджував, що Вашингтон нібито підштовхує Москву до переговорів з Україною на умовах капітуляції.

Дипломат озвучив три умови нібито висунутих США: припинення військових дій в рамках "спецоперації" РФ в Україні, відведення російських військ за лінію до 24 лютого 2022 року і "покаяння за скоєне".

Зазначимо, напередодні російський посол заявив, що "капітуляції не буде, ніколи не буде", а всі поставлені президентів РФ Володимиром Путіним завдання будуть виконані в Україні.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав рецепт перемоги над Росією вже у 2022 році. За його словами, для цього потрібні нафтове ембарго, а також постачання танків, літаків і артилерії для України.

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходже вважає, що Російська Федерація розглядає можливість капітуляції у війні проти України. Відповідний висновок можна зробити із заяв російського дипломата про те, що капітуляції Москви не буде.

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