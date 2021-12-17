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Россия отвечает за обеспечение водой Крыма, - Кулеба

Автор: Ольга Белей

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вся ответственность в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой лежит на России. При этом Украина будет прилагать максимум усилий для того, чтобы Россию привлекли к международно-правовой ответственности за оккупацию полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра Дмитрия Кулебы на сайте Министерства иностранных дел Украины.

В частности, министр выразил свое позитивное отношение к принятию усиленной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация с правами человека во временно оккупированных АР Крым и г. Севастополь, Украина" и учтонил, что ее положения четко регламентируют вопросы подачи воды в Крым.

"Резолюция отмечает исключительную ответственность России как государства-оккупанта в обеспечении жителей Крыма питьевой и пресной водой", - уточнил он.

При этом министр отметил, что со своей стороны Украина все равно будет "прилагать максимум усилий для деоккупации украинского полуострова и привлечения России к международно-правовой ответственности".

Напомним, 22 декабря министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что исключает возможность возобновления подачи воды в Крым. По ее словам, это незаконно.

Отметим, предыдущий министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников говорил, что Украина даст воду Крыму в случае гуманитарной угрозы украинцам.

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