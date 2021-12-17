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Росія відповідає за забезпечення водою Криму, - Кулеба

Автор: Ольга Белей

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що вся відповідальність у забезпеченні жителів Криму питною і прісною водою лежить на Росії. При цьому Україна докладатиме максимум зусиль для того, щоб Росію притягнули до міжнародно-правової відповідальності за окупацію півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра Дмитра Кулеби на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зокрема, міністр висловив своє позитивне ставлення до прийняття посиленої резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих АР Крим та м.Севастополь, Україна" і уточнив, що її положення чітко регламентують питання подачі води в Крим.

"Резолюція відзначає виняткову відповідальність Росії як держави-окупанта в забезпеченні жителів Криму питною і прісною водою", - уточнив він.

При цьому міністр зазначив, що зі свого боку Україна все одно буде "докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова і залучення Росії до міжнародно-правової відповідальності".

Нагадаємо, 22 грудня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що виключає можливість відновлення подачі води в Крим. За її словами, це незаконно.

Зазначимо, попередній міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков говорив, що Україна дасть воду Криму у разі гуманітарної загрози українцям.

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Крим