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Россия отстает от графика наступления на востоке Украины, - Пентагон

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

По словам представителя Пентагона, Россия на несколько дней отстает от графика военного наступления на востоке Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24.

"Жесткое сопротивление украинских войск и осторожность после того, как Россия не смогла захватить Киев, привели к медленному и неравномерному прогрессу на Донбассе", - заявил чиновник.

Он также добавил, что российские военные продолжают создавать условия для продолжительного и масштабного наступления.

По его словам, что Россия пытается сформировать кольцо на поле боя, которые можно закрыть и окружить украинские войска, сражающиеся на передовой.

Аналитики полагают, что в своих краткосрочных целях оккупанты стремятся захватить территорию к востоку от воображаемой линии между Харьковом и Донецком.

По данным Пентагона, у русских сейчас 92 батальонные тактические группы на востоке и юге Украины, и еще больше на российской стороне границы.

Но эти батальонные тактические группы могут быть не полностью укомплектованы после значительных неудач в первые недели двухмесячной войны.

США и европейские союзники передают в Украину тяжелую артиллерию, чтобы помочь в обороне, но, учитывая логистику перемещения десятков гаубиц и необходимость обучения украинских сил их эксплуатации, новая техника по-прежнему в основном не находится на передовой.

Напомним, США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины.

Ранее в Пентагоне заявили, что американские войска не будут участвовать в деблокаде Мариуполя.

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