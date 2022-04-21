США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что в США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost для нужд Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
В частности, новый пакет помощи США для Украины включает более 121 систему Phoenix Ghost.
"Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не точные", - сказал пресс-секретарь Пентагона.
Кирби также сказал, что новая система потребует "некоторой минимальной подготовки для опытных операторов БПЛА". Также Министерство обороны США уже работает над этими требованиями с украинскими военными.
Кроме того, насчет гаубиц в новом пакете помощи, они будут использованы для оснащения пяти дополнительных украинских батальонов. Кирби сказал, что они предоставляются в соответствии с украинскими потребностями для ведения боевых действий в регионе Донбасса, которые продлятся "в ближайшие дни и недели".
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