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США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины

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Четверг 21 апреля 2022 19:59
США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины Джон Кирби (id.usembassy.gov)
Автор: Татьяна Самарук

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что в США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В частности, новый пакет помощи США для Украины включает более 121 систему Phoenix Ghost.

"Это было быстро разработано ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не точные", - сказал пресс-секретарь Пентагона.

Кирби также сказал, что новая система потребует "некоторой минимальной подготовки для опытных операторов БПЛА". Также Министерство обороны США уже работает над этими требованиями с украинскими военными.

Кроме того, насчет гаубиц в новом пакете помощи, они будут использованы для оснащения пяти дополнительных украинских батальонов. Кирби сказал, что они предоставляются в соответствии с украинскими потребностями для ведения боевых действий в регионе Донбасса, которые продлятся "в ближайшие дни и недели".

Ранее мы сообщали, что Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине, который включает тяжелую артиллерию.

Также мы писали, что США выделили Украине дополнительные 500 млн долларов финансовой помощи.

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