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Росія відстає від графіка наступу на сході України, - Пентагон

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

За словами представника Пентагону, Росія на кілька днів відстає від графіка військового наступу на сході України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France24.

"Жорсткий опір українських військ і обережність після того, як Росія не змогла захопити Київ, призвели до повільного і нерівномірного прогресу на Донбасі", - заявив чиновник.

Він також додав, що російські військові продовжують створювати умови для тривалого і масштабного наступу.

За його словами, що Росія намагається сформувати кільце на полі бою, які можна закрити і оточити українські війська, що борються на передовій.

Аналітики вважають, що в своїх короткострокових цілях окупанти прагнуть захопити територію на схід від уявної лінії між Харковом і Донецьком.

За даними Пентагону, у росіян зараз 92 батальйонні тактичні групи на сході і півдні України, і ще більше на російській стороні кордону.

Але ці батальйонні тактичні групи можуть бути не повністю укомплектовані після значних невдач в перші тижні двомісячної війни.

США і європейські союзники передають в Україну важку артилерію, щоб допомогти в обороні, але, враховуючи логістику переміщення десятків гаубиць і необхідність навчання українських сил їх експлуатації, нова техніка як і раніше в основному не знаходиться на передовій.

Нагадаємо, США розробили систему безпілотників спеціально для потреб України.

Раніше в Пентагоні заявили, що американські війська не братимуть участі в деблокаді Маріуполя.

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Війна Росії проти УкраїниПентагон