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Росія відреагувала на вимогу Макрона і Меркель звільнити українських моряків

Новини » Політика    29.12.2018 - 13:45
Росія відреагувала на вимогу Макрона і Меркель звільнити українських моряків
Фото: Еммануель Макрон і Ангела Меркель (GettyImages)

Росія вважає цю заяву "неприйнятною"

Російський МЗС відреагував на спільну заяву президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель, в якому вони вимагали звільнити затриманих у Керченській протоці українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

Росія вважає цю заяву "неприйнятною".

"Замість того, щоб намагатися "вчити" Москву, закликаємо західних партнерів по нормандському формату в російському зовнішньополітичному відомстві, "звернути увагу на факти грубого порушення Києвом прав людини". Як приклад подібних дій названо затримання українською владою рибальського сейнера "Норд", арешт журналіста Кирила Вишинського і відсутність винних в провокаційних розстріли людей на Майдані в лютому 2014 року, в Будинку профспілок в Одесі 2 травня 2014 року і в Маріуполі в травні 2014 року", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Ангела Меркель під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його звільнити з-під варти українських моряків, які були захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки.

Як відомо, 25 листопада в Азовському морі прикордонні катери ФСБ Російської Федерації відкрили вогонь по корабельній групі Військово-морських сил України. Командування ВМС повідомляло, що росіяни стріляли на ураження. Три кораблі українських ВМС захоплені російським спецназом.

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Новини України Російська ФедераціяКерченский мостагресія РФАзовское мореАнгела МеркельЕммануель Макрон
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