Россия отправила на Донбасс дополнительных снайперов и диверсантов, - ГУР

На оккупированную территорию Донбасса из России прибыли дополнительные снайперы, диверсионно-разведывательные группы и подразделения спецназначения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

По данным украинской разведки, командование российско-оккупационных войск усиливает боевые способности незаконных вооруженных формирований за счет дополнительных снайперов, ДРГ и спецназовцев, которые прибывают из России. Боевики пополняют свои ряды кадровыми российскими военными.

"Большинство личного состава указанных подразделений составляют кадровые российские военнослужащие, которые прошли соответствующую подготовку в учебных центрах и полевых лагерях Южного и Западного военных округов ВС РФ и имеют опыт диверсионно-разведывательной деятельности, в том числе по минированию местности, подрыву объектов и корректировке артиллерийского огня", - рассказали в ГУР

Напомним, ранее в штабе операции Объединенных сил рассказали о количестве потерь в рядах незаконных вооруженных формирований на Донбассе за ноябрь этого года. В штабе отметили, что в прошлом месяце украинские военные ликвидировали более 40 российских наемников, еще 66 боевиков - санитарные потери.

Как писало РБК-Украина, с начала 4 декабря в зоне проведения ООС на Донбассе были зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Боевики из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Новолуганское и Широкино.