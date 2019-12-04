ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Широкино

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 12:52
Боевики на Донбассе обстреляли Новолуганское и Широкино
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

С начала суток потерь среди подразделений Объединенных сил нет

С начала среды, 4 декабря, российские незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны.

Так, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия были обстреляны подразделения Объединенных сил в районе Новолуганского, а из крупнокалиберных пулеметов боевики били по украинским позициям в районе населенного пункта Широкино.

По состоянию на 12:00 потери среди украинских военных не зафиксированы.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 декабря, российские наемники 7 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил, вопреки режиму прекращения огня. При этом оккупанты применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Также РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя украины двум офицерам спецподразделения "А", которые погибли во время выполнения боевого задания в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя с вручением ордена "Золотая Звезда".

Зеленский назвал условия проведения местных выборов на Донбассе На Донбассе временно закроют КПВВ "Гнутово"
Новости Украины ДонбассобстрелООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь