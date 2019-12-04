Росія відправила на Донбас додаткових снайперів та диверсантів, - ГУР

На окуповану територію Донбасу з Росії прибули додаткові снайпери, диверсійно-розвідувальні групи та підрозділи спецпризначення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

За даними української розвідки, командування російсько-окупаційних військ посилює бойові спроможності незаконних збройних формувань за рахунок додаткових снайперів, ДРГ та спецпризначенців, які прибувають з Росії. Бойовики поповнюють свої ряди кадровими російськими військовими.

"Більшість особового складу зазначених підрозділів складають кадрові російські військовослужбовці, які пройшли відповідну підготовку у навчальних центрах і польових таборах Південного та Західного військових округів ЗС РФ та мають досвід диверсійно-розвідувальної діяльності, у тому числі з мінування місцевості, підриву об’єктів та коректування артилерійського вогню", - розповіли в ГУР.

Нагадаємо, раніше у штабі операції Об'єднаних сил розповіли про кількість втрат в рядах незаконних збройних формувань на Донбасі за листопад цього року. У штабі зазначили, що минулого місяця українські військові ліквідували понад 40 російських найманців, ще 66 бойовиків - санітарні втрати.

Як писало РБК-Україна, з початку 4 грудня в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Бойовики з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляли населені пункти Новолуганське та Широкине.