Россия отменила военный парад в Севастополе на День ВМФ

Российская Федерация отменила военный парад в оккупированном Севастополе, который традиционно планировался на День Военно-морского флота 31 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что традиционного парада в Севастопольской бухте в этом году не будет. Кроме того, отменена встреча моряков в Доме офицеров, а также прием у командующего Черноморского флота РФ.

Напомним, ранее замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что украинская сторона готовится уничтожить Черноморский флот России. С этой целью наращиваются поставки противокорабельных ракет. По его словам, рано или поздно Украина нацелится российский флот.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России удалось уничтожить 15 кораблей противника. В апреле был потоплен флагман Черноморского флота РФ ракетный крейсер "Москва".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.