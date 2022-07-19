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Украина уничтожит флот России и отвоюет Крым: у Резникова сделали громкое заявление

Новина українською →
Киев, Вторник 19 июля 2022 13:34
Украина уничтожит флот России и отвоюет Крым: у Резникова сделали громкое заявление Фото: заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов (скрин видео)
Автор: Мария Кучерявец

Украина готовится уничтожить Черноморский флот РФ, как только получит достаточно оружия от западных союзников. Россия должна покинуть захваченный Крым, если хочет продолжить существовать как страна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Владимира Гаврилова в интервью The Times.

Он отметил, что украинские военные сейчас наращивают собственные противокорабельные ракеты и ждут получения оружия большей дальности от других стран, прежде чем начать штурм.

"Они должны отплатить за свою агрессию", - сказал Гаврилов во время визита в Британию, где он наблюдает за учениями украинских военных.

Заместитель главы Минобороны обратил внимание, российские корабли в Черном море регулярно запускают крылатые ракеты по украинской инфраструктуре на юге, позиции военных кораблей означают, что Украина не может экспортировать зерно из портов, опасаясь, что торговые суда будут атакованы.

"Мы получаем противокорабельные средства, и рано или поздно мы нацелимся на флот. Это неизбежно, потому что мы должны гарантировать безопасность нашему народу. Мы готовы атаковать их по всему Черному морю, если мы будем иметь такую возможность", - подытожил Гаврилов.

Напомним, 13 апреля стало известно, что украинские военные нанесли ракетный удар по крейсеру "Москва". Это именно тот корабль, который участвовал в штурме острова Змеиный и был послан украинским пограничником.

Считается, что это самая дорогая военная потеря РФ в войне против Украины поскольку остаточная стоимость крейсера оценивалась в 750 млн долларов.

К тому же у президента Владимира Зеленского все чаще звучат заявления о возвращении Крыма военным путем, однако приоритетным инструментом в деоккупации все же остается дипломатия.

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