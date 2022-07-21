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Росія скасувала військовий парад у Севастополі на День ВМФ

Фото: Чорноморський флот Росії не проводитиме параду в Севастополі (facebook com mod mil rus)
Автор: Артем Горовенко

Російська Федерація скасувала військовий парад в окупованому Севастополі, який традиційно планувався на День Військово-морського флоту 31 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Повідомляється, що традиційного параду в Севастопольській бухті цього року не буде. Крім того, скасовано зустріч моряків у Будинку офіцерів, а також прийом у командувача Чорноморського флоту РФ.

Причини скасування параду не повідомляються.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українська сторона готується знищити Чорноморський флот Росії. З цією метою нарощуються поставки протикорабельних ракет. За його словами, рано чи пізно Україна націлиться російський флот.

За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення Росії вдалося знищити 15 кораблів противника. У квітні було потоплено флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва".

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Російська ФедераціяСевастопільЧерноморский флот