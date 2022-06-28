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Россия снова отличилась циничным заявлением об ударе по Кременчугу

Новина українською →
Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 11:33
Россия снова отличилась циничным заявлением об ударе по Кременчугу Фото: ТЦ в Кременчуге после удара 27 июня (t.me/DMYTROLUNIN)
Автор: Наталия Гурковская

В России завили, что в Кременчуге российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, а не по торговому центру, где в момент удара находились около 1 тысячи человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, передают РИА Новости.

Так, якобы это было оружие, поступившее от США и европейских стран и располагалось "в районе Кременчугского завода дорожных машин".

При этом в Минобороны РФ цинично уверяют, что пожар в ТЦ, который при этом якобы не функционировал, "произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов".

Напомним, ранее первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по ТЦ в Кременчуге - это украинская "провокация".

На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию страной убийц и откровенных лжецов, комментируя радость россиян на удар по Кременчугу.

Вчера 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.

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