Россия снова отличилась циничным заявлением об ударе по Кременчугу
В России завили, что в Кременчуге российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, а не по торговому центру, где в момент удара находились около 1 тысячи человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ, передают РИА Новости.
Так, якобы это было оружие, поступившее от США и европейских стран и располагалось "в районе Кременчугского завода дорожных машин".
При этом в Минобороны РФ цинично уверяют, что пожар в ТЦ, который при этом якобы не функционировал, "произошел из-за детонации хранившихся рядом на заводе боеприпасов".
Напомним, ранее первый заместитель представителя России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар по ТЦ в Кременчуге - это украинская "провокация".
На это глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Россию страной убийц и откровенных лжецов, комментируя радость россиян на удар по Кременчугу.
Вчера 27 июня российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Число жертв ракетного удара по торговому центру в Кременчуге за ночь возросло до 18, а еще 36 человек считаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте.