Росія знову відзначилася цинічною заявою про удар по Кременчуку

У Росії завили, що в Кременчуці російські ВКС завдали удару по ангарах зі зброєю та боєприпасами, а не по торговому центру, де в момент удару перебували близько 1 тисячі осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ, передають РИА Новости.