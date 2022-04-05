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Россия не отказывается от наступления на Украину. Но попытается полностью захватить Донбасс, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что Москва не откажется от своего широкомасштабного наступления на Украину. Однако в ближайшие недели РФ попытается сосредоточить силы на полном захвате Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Те, что мы сейчас видим, - это жестокость в масштабах войны, которых мы не видели в Европе со времен Второй мировой. И это чрезвычайно серьезно. Это ужасно и, конечно, причиняет страдания украинскому народу. Но это также опасно для всех нас", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что НАТО видит характер войны Путина, его неуважение к верховенству закона, международные правила, а также его неуважение к основным правам человека.

"Теперь мы видим значительное перемещение российских войск из Киева для перегруппировки, перевооружения и снабжения и переключения их фокуса на восток.В ближайшие недели ждем дальнейшего российского толчка на востоке и юге Украины, чтобы попытаться захватить весь Донбасс и создать сухопутный мост в оккупированный Крым", - заявил Столтенберг.

Напомним, ранее генсек НАТО предупредил, что отвод российских войск из-под Киева - это не правда, а скорее "изменение позиции". После которой могут пойти следующие атаки на Украину.

Добавим, по данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты готовятся к захвату города Харьков. Также враг намерен окружить украинские силы Операции Объединенных сил.

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