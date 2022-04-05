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Росія не відмовляється від наступу на Україну. Але спробує повністю захопити Донбас, - генсек НАТО

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ті, що ми зараз бачимо, - це жорстокість у масштабах війни, яких ми не бачили в Європі з часів Другої світової. І це надзвичайно серйозно. Це жахливо і, звісно, ​​завдає страждань українському народові. Але це також небезпечно для всіх нас", - зазначив Столтенберг.

Він наголосив, що НАТО бачить характер війни Путіна, його неповагу до верховенства закону, міжнародні правила, а також його неповага до основних прав людини.

"Тепер ми бачимо значне переміщення російських військ з Києва для перегрупування, переозброєння та постачання та перемикання їхнього фокусу на схід.Найближчими тижнями чекаємо подальшого російського поштовху на сході та півдні України, щоб спробувати захопити весь Донбас і створити сухопутний міст в окупований Крим", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО попередив, що відведення російських військ з-під Києва - це не правда, а скоріше "зміна позиції". Після якої можуть піти наступні атаки на Україну.

Додамо, за даними Генштабу ЗСУ, російські окупанти готуються до захоплення міста Харків. Також ворог має намір оточити українські сили Операції Об'єднаних сил.

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