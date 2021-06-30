Россия откажется от смены формата переговоров по Донбассу, - представитель ОРДО

Украина предлагает сменить формат переговоров по Донбассу. Однако, Россия от этого может отказаться.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" .

По его словам, Россия хочет выполнения Минских соглашений только в своем прочтении, а это совсем другая история.

"Потому они делают все, чтобы подвесить эту ситуацию и завести ее в бесконечный тупик. Прогнозирую, что они будут против любого изменения форматов, которое могло бы в теории привести к прогрессу и выходу переговоров из тупика", - сказал Казанский.