Россия откажется от смены формата переговоров по Донбассу, - представитель ОРДО

Украина предлагает сменить формат переговоров по Донбассу. Однако, Россия от этого может отказаться.
Об этом заявил в комментарии РБК-Украина представитель Донецка в ТКГ Денис Казанский, говорится в материале "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу".
По его словам, Россия хочет выполнения Минских соглашений только в своем прочтении, а это совсем другая история.
"Потому они делают все, чтобы подвесить эту ситуацию и завести ее в бесконечный тупик. Прогнозирую, что они будут против любого изменения форматов, которое могло бы в теории привести к прогрессу и выходу переговоров из тупика", - сказал Казанский.
Напомним, украинская власть настаивает на присоединении США к нормандскому формату, однако этого может не произойти.
Ранее сообщалось, что Байден и Путин обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом на переговорах речь не шла о присоединении США к нормандскому формату.