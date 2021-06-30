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Росія відмовиться від зміни формату переговорів щодо Донбасу, - представник ОРДО

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Україна пропонує змінити формат переговорів щодо Донбасу. Однак, Росія від цього може відмовитися.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна представник Донецька в ТКГ Денис Казанський, йдеться в матеріалі "Американська надія. Чи можуть США змінити хід переговорів щодо Донбасу".

За його словами, Росія хоче виконання мінських угод тільки у своєму прочитанні, а це зовсім інша історія.

"Тому вони роблять все, щоб підвісити цю ситуацію і завести її в нескінченний глухий кут. Прогнозую, що вони будуть проти будь-якої зміни форматів, яка могла б в теорії привести до прогресу і виходу переговорів з глухого кута", - сказав Казанський.

Нагадаємо, українська влада наполягає на приєднанні США до нормандського формату, однак цього може не статися.

Раніше повідомлялося, що Байден і Путін обговорювали відновлення консультацій щодо Донбасу із залученням спецпредставника Держдепу США по Україні. При цьому на переговорах мова не йшла про приєднання США до нормандського формату.

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