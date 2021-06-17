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Путин и Байден обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине, - Кремль

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Женева, Четверг 17 июня 2021 12:04
Путин и Байден обсуждали возвращение должности спецпредставителя США по Украине, - Кремль Фото: Байден и Путин вспомнили о должности спецпредставителя США по Украине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Василюк

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсуждали воссоздание механизма спецпредставителя Госдепа США по Украине. При этом на переговорах речь не шла о присоединении США к "нормандскому" формату.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы", передает "Интерфакс".

Песков отметил, что со стороны США прежний спецпредставитель Курт Волкер проводил консультации. "Американцы совершенно справедливо пытались из первых рук получить информацию о позиции сторон и получали таким образом информацию о позиции российской стороны", - сказал Песков.

"Говорили о том, что в принципе можно было бы воссоздать такой механизм", - подчеркнул представитель Путина.

"Сам по себе "нормандский формат", хотя его эффективность оставляет желать лучшего - не по нашей вине, - но все-таки он самодостаточный. Каких-то новых участников там вряд ли требуется, но, конечно же, вести консультации с американцами - это то, что вполне возможно и то, о чем вчера говорилось", - добавил Песков.

Напомним, встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина состоялась 16 июня в швейцарской Женеве. Саммит двух лидеров продолжался более трех часов.

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