Росія відмовилася брати участь у засіданні ОБСЄ щодо ситуації біля кордону України

Постійна рада ОБСЄ вирішила зібратися на засідання через нарощення російської військової присутності біля кордону України. Однак представники Росії відмовилися брати участь у цьому засіданні.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк на сторінці у Twitter .

Засідання ОБСЄ щодо стягування військ Росії до українського кордону відбудеться вранці середи, 14 квітня.

"Росія не братиме участі у зустрічі, що суперечить Віденському документу, який стверджує, що їм слід добросовісно співпрацювати з таких питань", - розповів журналіст.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська з різних регіонів до українського кордону. Українська розвідка заявляла, що стягування російських військ закінчиться до кінця квітня. Водночас розвідка вважає, що Росія готова до масштабної ескалації на Донбасі, а також може спробувати просунутися вглиб України.