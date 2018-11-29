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Россия снова отказалась обсуждать инцидент на Азове в рамках ТКГ, - Геращенко

Новости » Политика    29.11.2018 - 11:22
Россия снова отказалась обсуждать инцидент на Азове в рамках ТКГ, - Геращенко
Фото: Ирина Геращенко (УНИАН)

Украина и ОБСЕ инициировали внеочередную конференцию контактной группы

Российская сторона второй раз отказалась обсуждать инцидент в Азовском море в рамках видеоконференции трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост первого вице-спикера Рады Ирины Геращенко в Facebook.

По ее словам, украинская сторона и ОБСЕ инициировали встречу контактной группы в Skype-режиме, чтобы обсудить агрессию России в Азово-Керченской акватории и потребовать освобождения моряков.

"Российская сторона цинично отказалась от такой встречи. Это второй подряд отказ России садиться за стол переговоров и отвечать на вопросы об агрессии", - добавила Геращенко.

Россия снова отказалась обсуждать инцидент на Азове в рамках ТКГ, - Геращенко

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал НАТО направить военные корабли в Азовское море после атаки России на моряков в Керченском проливе.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что он разберется с нападением РФ на украинские корабли и моряков в Керченском проливе. От этого решение зависит его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки".

 

Эрдоган обсудил с Трампом ситуацию в Азовском море
Новости Украины Ирина ГеращенкоКерченский мостКонтактная группа
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