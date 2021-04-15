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Россия осуществила провокации против украинских катеров, дежуривших в Азовском море

Автор: РБК-Украина

Сегодня ночью, в Азовском море катера ФСБ РФ осуществили провокацию относительно катерной группы ВМС ВС Украины. Последние находились на боевом дежурстве.

Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

Российская сторона попыталась помешать "законным действиям" украинских катеров.

"Несмотря на провокации и целенаправленные действия россиян, по ограничению свободного судоходства, катерная тактическая группа ВМС Украины продолжила выполнять поставленные задачи", - говорится в сообщении.

В ВМС отмечают, что украинские моряки и впредь будут обеспечивать безопасность Украины с морского направления, в том числе в Азовском море, руководствуясь при этом исключительно нормами Международного морского права.

Ранее сообщалось, что Россия закрывает часть акватории Черного моря в направлении Керченского пролива для иностранных военных кораблей и государственных судов под предлогом военных учений.

Напомним, США рассматривали возможность отправки военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

Однако на днях министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу официально подтвердил, что Соединенные Штаты не будут пока размещать свои корабли в Черном море.

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Новости Украины Российская ФедерацияАзовское море
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