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В Азовському морі катера ФСБ провокували українські військові кораблі

Автор: РБК-Україна

Сьогодні вночі, в Азовському морі катери ФСБ РФ здійснили провокацію відносно катерної групи ВМС ЗС України. Останні знаходилися на бойовому чергуванні.

Про це повідомили у прес-службі ВМС ЗСУ.

Російська сторона спробувала зашкодити "законним діям" українських катерів.

"Не зважаючи на провокації та цілеспрямовані дії росіян, по обмеженню вільного судноплавства, катерна тактична група ВМС України продовжила виконувати поставлені завдання", - йдеться в повідомленні.

У ВМС наголошують, що українські моряки і надалі будуть забезпечувати безпеку України з морського напрямку, у тому числі в Азовському морі, керуючись при цьому виключно нормами Міжнародного морського права.

Раніше повідомлялося, що Росія закриває частину акваторій Чорного моря у напрямку Керченської протоки для іноземних військових кораблів та державних судів під приводом військових навчань.

Нагадаємо, США розглядали можливість відправки військових кораблів у Чорне море, щоб продемонструвати свою підтримку.

Проте днями міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу офіційно підтвердив, що Сполучені Штати не будуть поки розміщувати свої кораблі в Чорному морі.

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Новини України Російська ФедераціяАзовское море
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