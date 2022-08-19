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Может ли Россия оставить Зеленского без связи: объяснение Госспецсвязи

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 14:13
Может ли Россия оставить Зеленского без связи: объяснение Госспецсвязи Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина построила совершенно новую систему спецсвязи. От советской системы остался лишь внешний вид телефонов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрия Щиголя в эфире "ТСН".

"Этот вопрос нам задают все партнеры (могут ли Зеленского оставить без связи, - ред.). Весь мир сейчас смотрит на Украину и не очень понимает, как нам удалось", - рассказывает Щиголя.

По словам главы Госспецсвязи, за последние два года Украина построила новую систему надежной правительственной связи.

"У нас есть топовые украинские компании, которые производят крутые системы защиты информации. Мы смогли объединить частных партнеров и специалистов в сфере киберзащиты и наши операторы связи - мобильные операторы, операторы оптоволокна, смогли построить системы своей защиты", - отметил Щиголя.

За последние 1,5 года, как сообщает глава Госспецсвязи, врагу ни разу не удалось взломать новую систему спецсвязи.

В то же время у Госспецсвязи, на случай взлома системы, есть план, резерв и дополнительная возможность обеспечить президента связью с любым человеком на планете

"Конечно, в первые недели было очень много атак и попыток оставить нас без связи, однако - все работает. Удавалось врагу хоть на одну минуту нас оставить без связи? Ни одна кибератак не привела к потере данных. Никаких целей не достигнуто. Да, были взломаны сайты, но это не привело к потерям данных”, - отметил глава Госспецсвязи.

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