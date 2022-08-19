Чи може Росія залишити Зеленського без зв'язку: пояснення Держспецзв'язку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрія Щиголя в ефірі " ТСН ".

"Це питання нам задають всі партнери (чи можуть Зеленського залишити без зв'язку, - ред.). Весь світ зараз дивиться на Україну і не дуже розуміє, як нам вдалося", - розповідає Щиголя.

За словами голови Держспецзв'язку, за останні два роки Україна побудувала нову систему надійного урядового зв’язку.

"У нас є топові українські компанії, які виробляють круті системи захисту інформації. Ми змогли об’єднати приватних партнерів і фахівців у сфері кіберзахисту і наші оператори зв'язку - мобільні оператори, оператора оптоволокна, - змогли побудувати системи свого захисту", - відзначив Щиголя.

За останні 1,5 року, як повідомляє голова Держспецзв'язку, ворогу жодного разу не вдалося зламати нову систему спецзв'язку.

Водночас у Держспецзв'язку, на випадок зламу системи, є план, резерв і додаткова можливість забезпечити президента зв’язком з будь-якою людиною на планеті

“Звичайно, в перші тижні було дуже багато атак і спроб залишити нас без зв’язку, про те - все працює. Вдавалося ворогу хоч на одну хвилину нас залишити без зв’язку?Жодна з кібератак не призвела до втрати даних. Жодних цілей не досягнуто. Так, були зламані сайти, але це не призвело до втрат даних”, - зауважив голова Держспецзв'язку.