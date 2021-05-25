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Росія залишила біля українських кордонів десятки тисяч військових, - Столтенберг

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Женева, Вівторок 25 травня 2021 12:49
Росія залишила біля українських кордонів десятки тисяч військових, - Столтенберг Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових. Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

Про це генсек НАТО заявив на спільній прес-конференції з прем'єром Естонії Кеєю Каллас.

За його словами, РФ відвела тільки частину військових від українських кордонів.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні та навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.

Нагадаємо, у Росії назвали умову повернення Донбасу до складу України.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ не готова піти на повномасштабну агресію проти України, але якщо це станеться, може початися світова війна.

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