Росія залишила біля українських кордонів десятки тисяч військових, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що біля українських кордонів залишаються десятки тисяч російських військових . Також Росія обмежує свободу навігації в Чорному морі, включаючи Керченську протоку.

Про це генсек НАТО заявив на спільній прес-конференції з прем'єром Естонії Кеєю Каллас.

За його словами, РФ відвела тільки частину військових від українських кордонів.

"У той час, як Росія відвела деякі свої війська, десятки тисяч солдатів залишаються в Україні та навколо неї, а також залишається значна кількість озброєння", - сказав Столтенберг.

Столтенберг також заявив про агресивну модель дій РФ у Чорному морі. Це, за його словами, викликає серйозне занепокоєння. Він додав, що НАТО продовжить проявляти пильність, зміцнювати оборону і засоби стримування, а також підтримувати партнерів Альянсу.