Россия снова остановит "Северный поток" в конце августа. Цены на газ уже взлетели

Так, Газпром остановит единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Они будут проводится совместно со специалистами компании Siemens.

Газпром сообщает, что в соответствии с технической документацией, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.

После завершения работ и в случае отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.

После заявления Газпрома биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2,7 тысяч долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на 7%.