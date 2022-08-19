Россия снова остановит "Северный поток" в конце августа. Цены на газ уже взлетели

Транспортировка газа по газопроводу "Северному потоку" будет приостановлена с 31 августа по 2 сентября для ремонта единственной рабочей турбины. Стоимость газа на биржах в Европе превысила 2700 долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Газпром и лондонской биржи ICE.
Так, Газпром остановит единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ. Они будут проводится совместно со специалистами компании Siemens.
Газпром сообщает, что в соответствии с технической документацией, каждые 1000 часов необходимо проводить техническое обслуживание агрегата, которое включает в себя: осмотр корпуса на наличие трещин, выбоин, деформаций, пятен прожогов, очистку корпуса; осмотр систем маслообеспечения, воздуха, отвода продуктов сгорания газов на наличие протечек, протяжку соединений и устранение причин утечек; проверку работоспособности предохранительных клапанов и настройку системы регулирования расхода воздуха.
После завершения работ и в случае отсутствия технических неисправностей агрегата транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
После заявления Газпрома биржевые цены на газ в Европе поднялись выше 2,7 тысяч долларов за тысячу кубометров впервые с марта. В целом наблюдается рост котировок более чем на 7%.
Напомним, РФ отказывается запускать "Северный поток" на полную из-за технических процедур, которые якобы невозможно завершить из-за санкций.
27 июля стало известно, что Россия значительно снизила поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-1". Причиной является отключение еще одной турбины из-за "неисправности".
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